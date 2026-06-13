Pevačica Stanojka Mitrović Ćana na Tašmajdanu je stigla u oldtajmeru iz 1929. godine, čime je već na samom početku izazvala veliku pažnju prisutnih.

Dok se vozilo polako kretalo ka bini, pevačica je iz automobila zapevala prve stihove svog velikog hita "Zdravo svima", što je odmah podiglo publiku na noge i unelo snažnu energiju u atmosferu.

Po dolasku na scenu, Ćana se obratila prisutnima i zahvalila na buketu od 101 ruže koji je dobila.

- Hvala na ovom divnom cveću, zaista. Dobro veče još jednom, idemo kako smo krenuli - poručila je pevačica.

Da je reč o događaju koji se ne propušta, pokazao je i veliki broj njenih kolega i prijatelja sa estrade koji su došli da pruže podršku.

Među prvima se pojavila Goca Lazarević, koja nije krila koliko joj znači dugogodišnje prijateljstvo sa njom.

Na koncert je stigao i Borko Radivojević sa svojim orkestrom, koji prati pevačicu tokom ovog velikog muzičkog spektakla.

Među zvanicama su bili i Mirko Kodić, Nada Obrić, Olja Karleuša, Maja Marijana, Tina Ivanović, Ruža Rupić, Dragica Zlatić, Dejan Milićević, Bojan Bjelić, kao i brojni drugi predstavnici estradne scene.