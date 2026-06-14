Veljko Ražnatović osvrnuo se na period koji je proveo u Rusiji, gde je sedam meseci radio na oporavku nakon teške povrede koju je zadobio.

Kako je naveo, tokom boravka u Moskvi posvetio se lečenju i rehabilitaciji, a sada je otkrio detalje zdravstvenog problema sa kojim se suočio.

Ražnatović je istakao da mu je dijagnostikovana diskus hernija, zbog koje je određeni period bio gotovo nepokretan.

-Povreda me je naterala da odem u Rusiju. Imao sam diskus herniju i znao sam da moram da uradim nešto drastično. Hteo sam da se testiram i promenim sve. Dugo sam bio nepokretan, tri do četiri meseca ležao sam u krevetu i nisam mogao da hodam. Pre toga sam šepao i mislio da će proći. Trenirao sam uprkos bolovima, sve dok mi se bol nije spustio niz nogu. Tada sedneš i razmisliš… Imao sam 28 godina i odlučio sam da pokušam da napravim rezultat. Za sedam meseci tamo stekao sam kontakte za ceo život i pronašao trenera - ispričao je Veljko.

Govoreći o životu u Moskvi, naglasio je da mu je to iskustvo bilo značajno, ali i emotivno zahtevno:

-Bio sam tamo i davao sve od sebe, ali sam osetio da, šta god da uradim, njihova deca će uvek biti njihova deca. A ako sam ja došao, ostavio porodicu i otišao kod njih da učim, smatrao sam da treba da budem ravnopravan deo kolektiva. Bilo mi je lepo tamo. Živeo sam u podvorju Srpske pravoslavne crkve kod oca Stefana i bio okružen svojim ljudima - naveo je potom.

Dotakao se i porodičnog života, ističući koliko mu je bilo teško da bude razdvojen od dece:

-Deca su mala samo jednom i, hvala Bogu, stigao sam da dođem na rođendane. Slali su mi snimke i trenutke koje sam trebalo da doživim sa njima, dok sam ja, u želji da ostvarim svoj san, bio daleko. Možda se taj san i neće ostvariti - iskreno je rekao Veljko.

Dodao je i da ima veliku podršku supruge Bogdane:

-Podržala me je i ima veliko poverenje u mene. Nije lako pustiti muža da sedam meseci živi sam u Moskvi. Zaista je kraljica i velika je privilegija imati takvu ženi - istakao je.

Žena mu je velika podrška

Na kraju je govorio i o poslovnim obavezama i farmi svinja koju vodi, kao i o pomoći koju ima u poslu:

-Imam brata Nemanju koji je direktor moje farme. Bog me je pogledao što imam takvog čoveka pored sebe. Kao što sam ženu i decu ostavio na jednom mestu, tako sam i njemu poverio biznis - zaključio je Ražnatović u podkastu "Prava priča".