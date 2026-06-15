Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garib-Abadi potvrdio je da je postignut mirovni sporazum sa SAD!

- Tekst memoranduma o razumevanju јe konačno odobren, a zvanično potpisivanje memoranduma održaće se u Švaјcarskoј u petak - rekao јe Garib-Abadi uživo na iranskoј državnoј televiziјi.

Garib-Abadi je precizirao da će ukidanje američke pomorske blokade protiv Irana početi u noći između nedelje i ponedeljka i da sporazum podrazumeva trenutni prekid nepriјateljstava na svim frontovima uključuјući i Liban.

- Iran, uprkos memorandumu o rešavanju sukoba, nastavlja da ne veruјe Sјedinjenim Državama i pratiće njihove akciјe - naglasio je zamenik ministra spoljnih poslova.