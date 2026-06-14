Jutjuber Baka Prase otkrio je da je njegov automobil marke Porše od 700.000 evra oštećen priliko stavljanja folija.

Putem društvenih mreža Baka je otkrio kako su radnici pri stavljanju folije na automobil pogrešno vraćali delove zbog čega su određeni delovi počeli da ispadaju.

- Auto je napravljen bez greške, ali onda sam ga ja poslao na farbanje i na foliranje. Kada su ljudi stavljali zaštitne folije, skidali su sve da bi to dobro napravili, a onda su i raz*ebali sve, a to su prozori i migavci - objasnio je on.

Baka je zatim odvezao svoj automobil kod majstora kako bi se ove poteškoće rešile.

BONUS VIDEO: