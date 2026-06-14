Nakon njegove sramotne posete Hilandaru ne prestaju da pljušte komentari na mrežama.

"Sramota i beščašće! Rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladan Đokić, koji bi trebalo da bude uzor dostojanstva, ozbiljnosti i poštovanja prema srpskim svetinjama, ponaša se kao običan huligan na najsvetijem mestu srpskog naroda u manastiru Hilandar," navodi se u objavi.

U komentarima su ljudi naveli još sramotnih propusta.

"Ko je ikada bio na Hilandru zna da je unutar crkve strogo zabranjeno fotografisanje. Ovo je bruka i sramota."

"Pogledaj ti ovu stoku bezrepu," samo su neki od komentara na objavi.