Glumac Pavle Mensur i voditeljka Jelena Nikolić, poznatija kao Kontrakulturalna, svojevremeno su vodili žestok sukob na društvenim mrežama, a sada je ona prokomentarisala vezu mladog glumca sa 11 godina starijom koleginicom, Jelisaveta Orašanin.

Istakla je da ne želi da se vraća na stare priče, kao i da Pavlu i Jelisaveti želi sve najbolje.

Takođe smatra da se glumac verovatno kaje zbog neprimerenih izjava koje je ranije izrekao na njen račun.

-Prošlo je devet meseci od porođaja i vraćam se poslu. Ne osećam se prijatno kada ne radim, ta energija mi prija. Dete mi je dobro i lepo napreduje, a naviklo je na takvu atmosferu. Svako od nas je posvećen svojim obavezama, a dadilja je divna - rekla je Jelena.

Voditeljka je svojevremeno imala sukob sa glumcem, kojeg je čak i prijavila nadležnim organima.

-Prestala sam da se bavim tim delom šoubiznisa. Veoma se lepo osećam sa druge strane kamere i uživam u produkciji. Danas sam supruga i majka, posvećena porodici, i zaista ne želim da se bavim takvim stvarima - objasnila je potom.

"Ne bih ponovo da otvaram Pandorinu kutiju"

Na pitanje o vezi Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin, koja se nedavno razvela, odgovorila je:

-Njega sam komentarisala samo jednom i, iskreno, nisam se lepo provela jer mi je odgovorio. Mislim da je to bilo potpuno bespotrebno. Ne bih više da komentarišem tu temu kako ponovo ne bih otvorila Pandorinu kutiju. Da kažem sve što zaista mislim o tome, mogla bih da izazovem novu polemiku - dodala je glumica.

Na opasku da bi možda mogla da dobije odgovor i od glumice, kratko je poručila:

-Ne bih zaista ulazila u to. Želim im sve najlepše. Apsolutno sam liberalna i smatram da svako treba da bude sa onim koga voli.

Podsetimo, voditeljka Jelena Nikolić, poznatija kao Kontrakulturalna, porodila se u septembru prošle godine i rodila sina.

-Prošlo je devet meseci od porođaja i vraćam se poslu. Ne osećam se prijatno kada ne radim, ta energija mi prija. Dete je dobro i naviklo je da se oko njega stalno nešto dešava. Dadilja je divna i svima bih preporučila da, ukoliko su u mogućnosti, sebi obezbede takvu pomoć. Meni ona zaista mnogo znači - konstatovala je na kraju.