Popularna voditeljka Radio-televizije Srbije, Ivana Milenković, oduševila je svoje brojne pratioce na društvenim mrežama, objavivši kratak video snimak sa letovanja.

Na materijalu koji je objavila Ivana je pozirala na kamenitoj plaži, demonstrirajući elegantan i upečatljiv stil.

Za ovu priliku voditeljka je odabrala jednodelni kupaći kostim u metalik srebrnoj boji, koji savršeno ističe njenu figuru. Svoj izgled je upotpunila slamnatim šeširom i sunčanim naočarama.

- Neka mesta napustimo, ali ona nikada ne napuste nas. Ovi snimci su me je podsetili koliko su more, sunce, talasi i miris soli ponekad sve što nam treba da se vratimo sebi. Jun još nije počeo onako kako sam zamišljala, ali uspomene umeju da budu najlepša karta za putovanje. A vi? Koje je mesto kome se uvek vraćate, makar samo u mislima? - napisala je voditeljka.

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