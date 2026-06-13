Pevačica Sanja Maletić ostvarila se prvi put kao majka u 52. godini, a sada je otvoreno govorila o dugogodišnjoj borbi za potomstvo, kao i o predrasudama sa kojima se suočavala zbog toga što je rodila dete u šestoj deceniji života.

- To je nada za sve žene koje se bore i koje veruju da mogu da postanu majke. Sve je moguće. Potrebna je vera u Boga, vera u medicinu i vera u sebe. Godine u tome nemaju nikakvu ulogu. Najvažniji su energija i volja - istakla je na početku.

Dodala je da je danas u potpunosti posvećena svojoj ćerki i da joj je majčinstvo potpuno promenilo život.

- Bila sam spremna da se u potpunosti posvetim detetu i da joj pružim sve što mogu. Sve što radim, radim zbog nje, i sve je dobilo novi smisao. Tokom godina bilo je mnogo pokušaja vantelesne oplodnje. Kada Bog kaže da je vreme, tada je to to - objasnila je pevačica.

Kako kaže, često se suočavala sa komentarima i osudama okoline.

- Predrasude će nas uništiti. Ljudi me pitaju šta sam čekala toliko dugo, a niko ne zna da su iza mene godine terapija i borbe. Imala sam 12 godina kada mi se rodila sestra i tada sam preuzela brigu o njoj, praktično sam je podizala. Zato mi je majčinstvo oduvek bilo blisko - ispričala je.

Osude okoline i razni komentari

Sanja je dodala da je danas ispunjena, uprkos umoru i neispavanosti.

- Govorili su mi da sam "trebala da budem baka" u ovim godinama. Međutim, sada sam izuzetno srećna i iz mene izbija radost, bez obzira na neispavanost. Nemamo pomoć u kući, suprug i ja sve obavljamo zajedno - rekla je ona.

Dotakla se i medicinskih procedura kroz koje je prošla u Grčkoj.

- Zakoni su tamo veoma strogi. Pošto sam u Solunu začela i imala više od 50 godina, morala sam da dobijem potvrdu i potpis lekara da sam psihofizički sposobna - zaključila je u emisiji "Magazin In".