Svetska latino zvezda Ricky Martin doputovao je u Srbiju, a na društvenim mrežama već su se pojavile prve fotografije koje potvrđuju njegov boravak u Beogradu.

Popularni pevač stigao je povodom predstojećeg koncerta, koji će biti održan 16. juna, a najavljen je kao muzički spektakl za pamćenje.

Njegovi fanovi odmah su preplavili internet komentarima oduševljenja, ističući da sa nestrpljenjem očekuju priliku da uživo vide svog idola.

Dolazak svetske zvezde dodatno je podigao atmosferu u prestonici, koja se ponovo pozicionira kao jedno od ključnih mesta regionalne i međunarodne muzičke scene.

Riki Martin se oglasio nakon haosa na njegovom koncertu u Crnoj Gori

Podsetimo,nedavno je nastupao povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, kada je tokom koncerta u Podgorici došlo do incidenta.

Naime, u publici je aktiviran suzavac, što je izazvalo kratkotrajnu paniku i prekid programa, nakon čega je događaj ipak nastavljen.

Nakon incidenta, pevač se oglasio na Instagramu i poručio da želi da zadrži pozitivna sećanja na nastup.

-Crna Goro, odlučiću da pamtim samo neverovatnu energiju koju sam osetio od svih vas. Publika je bila topla i puna ljubavi. Zajedno smo slavili muziku, kulturu i vašu nezavisnost. Još uvek sam pod utiskom te večeri i zahvalan sam na pozivu. Šaljem vam mnogo ljubavi i sigurno ću se vratiti - napisao je tada Riki na Instagramu.

Oglasila se i crnogorska policija

Prema informacijama iz crnogorskih medija, policija je pokrenula potragu za osobom koja je aktivirala suzavac tokom koncerta na centralnom trgu u Podgorici.

Kako je saopšteno, do incidenta je došlo oko 23 časa, kada je u blizini bine aktiviran ručni suzavac, što je izazvalo kratkotrajnu paniku među prisutnima.

-Službenici kriminalističke policije su na licu mesta fotografisali i izuzeli deo sredstva koje je pronađeno u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac biće brzo identifikovana i pronađena - izjavio je Milan Delić, načelnik OKC-a, kako su preneli podgorički mediji.

Nakon svega, interesovanje za predstojeći beogradski koncert dodatno je poraslo, a organizatori poručuju da je sve spremno za muzički događaj godine.