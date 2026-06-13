Osnovno državno tužilaštvo (ODT) na Cetinju odredilo je zadržavanje do 72 sata za S. Đ. zbog sumnje da je počinila krivično delo pokušaj sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje.

Kako je saopšteno iz cetinjskog ODT-a, S. Đ. je uhapšena nakon što je napala policijske službenike.

- Osnovano se sumnja da je osumnjičena S. Đ. prilikom postupanja policijskih službenika iste fizički napala, upućujući im istovremeno reči preteće i uvredljive sadržine, čime je pokušala da spreči službena lica u vršenju službene radnje - kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je državni tužilac, nakon saslušanja S. Đ., doneo rešenje o zadržavanju osumnjičene na 72 časa.

Alo/RTCG

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