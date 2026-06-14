Veliko finale muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" ove godine donosi značajnu novinu koja će promeniti dosadašnji način izbora pobednika.

Pored dobro poznatog glasanja publike, stručni žiri dobija važnu ulogu u završnici takmičenja.

Kako je otkriveno, ove godine neće biti proglašen samo jedan pobednik.

Osim glavnog laureata, kojeg će tradicionalno izabrati publika putem SMS glasova, biće dodeljeno i posebno priznanje pod nazivom "Statua Saše Popovića".

O detaljima novog sistema govorila je članica žirija Ana Bekuta, koja je objasnila da će stručni žiri tajnim glasanjem odabrati kandidata za kojeg smatra da je tokom čitavog takmičenja pokazao najviše kvaliteta.

Stroga pravila: Nema protekcije

Pravila glasanja biće stroga, a mentori neće imati mogućnost da podrže svoje takmičare.

Nagrada stručnog žirija, "Statua Saše Popovića", biće dodeljena na osnovu tajnog glasanja između nas osmoro.

Sanja je ravnopravni član žirija, kao i predstavnici produkcije. Svi ćemo dati svoje glasove, ali nećemo moći da glasamo za svog kandidata. Biraćemo pevača za kojeg smatramo da je najbolji i statua će otići u ruke onoga ko to zaista zasluži - konstatovala je u emisiji "Grand Specijal".

Odluka produkcije da uvede dodatnu nagradu sigurno će uneti novu dozu neizvesnosti u veliko finale, jer će najbolji vokal po mišljenju struke po prvi put dobiti posebno priznanje.

Otkrivena zarada firme Ane Bekute

Inače, Bekuta već decenijama važi za jednu od najuspešnijih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni, ali malo ko zna da muzika nije njen jedini izvor prihoda.

Svoje poslovanje uspešno je proširila i na preduzetničke vode.

Pevačica gotovo petnaest godina posluje preko firme "Brojanica", koja je ime dobila po jednom od njenih najvećih hitova. Iako je jedini i stopostotni vlasnik kompanije, funkciju direktora poverila je svom sinu Branku.

Prema podacima Agencije za privredne registre (APR), kompanija je tokom 2025. godine ostvarila značajan rast prihoda. Firma "Brojanica" prihodovala je oko 16,5 miliona dinara, dok su rashodi iznosili približno 15 miliona dinara.

Nakon obračuna poreza, preduzeće je ostvarilo neto dobit od gotovo milion dinara, odnosno nešto više od 8.000 evra, što potvrđuje uspešno poslovanje pevačicine kompanije.