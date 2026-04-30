Izraelske odbrambene snage saopštile su da su uništile podzemni tunel Hezbolaha dug oko 140 metara na rtu Ras el Bajada, južno od grada Tir u Libanu. Prema navodima vojske, akciju su izveli pripadnici elitne inženjerijske jedinice „Jahalom“.

Kako se navodi, tunel je uništen uz pomoć velike količine eksploziva – čak 24 tone, što je dovelo do potpunog urušavanja podzemne strukture.

Tunel i pronađena oprema

Prema saopštenju, unutar tunela su pronađeni oružje i prostorije koje su, kako tvrdi vojska, koristili operativci Hezbolaha. Izraelska strana navodi da je ovaj objekat „nedavno korišćen“ za izvođenje napada.

Snimak operacije, koji je objavljen uz saopštenje, prikazuje trenutak detonacije i razaranje podzemne infrastrukture.

Izraelska vojska je takođe saopštila da je tokom proteklog dana gađala više ciljeva u zapadnom delu južnog Libana, uključujući operativce i infrastrukturu Hezbolaha.

Ove akcije deo su šire vojne aktivnosti u regionu, gde se tenzije i dalje održavaju na visokom nivou. Uništavanje podzemnih tunela predstavlja jednu od ključnih taktika u nastojanju da se oslabi operativna sposobnost Hezbolaha.

U narednom periodu očekuje se nastavak operacija i dalji razvoj situacije na terenu, dok međunarodna javnost pažljivo prati događaje.