Sanja Vučić rekla je od nedavno deo žirija u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a sada je otkrila kako se snašla u toj ulozi.

Prokomentarisala je kolege, a nije krila da oseća strah od Snežene Đurišić.

- Niko nije veštica, ima strožih i manje strožih. Uvek sam se plašila Snežane Đurišić, imam osećaj kao da je ona meni mentor. Sada vežbam jednu pesmu pokojnog Šabana Šaulića i rekla mi je da to još uvek ne valja, ali da ćemo je zajedno otpevati kada bude kako treba - rekla je Sanja i priznala kako se oseća kada čuje takav komentar.

- Posramim se dosta, ali ja sam jako uporna. Snežana deluje strogo, ona je autoritet. Volim takve žene jer je moja majka takva - zaključila je pevačica.

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