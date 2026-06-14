Mohamed Džafar Asadi je ovo rekao nakon izraelskih napada na južna predgrađa Bejruta, za koje Izrael tvrdi da su ciljali proiransku miliciju Hezbolaha.

Glavni iranski pregovarač danas je optužio Sjedinjene Države da nisu ispunile svoja obećanja, nakon izraelskih napada, za koje je rekao da su ugrozili pregovore između Teherana i Vašingtona, javlja francuski AFP.

„Izraelska agresija“ na južna predgrađa libanske prestonice „još jednom je pokazala da Sjedinjenim Državama nedostaje volja ili sposobnost da ispune svoja obećanja“, požalio se Mohamed Bager Galibaf.

Iran svaki sporazum sa SAD uslovljava potpunim prekidom vatre, uključujući i u Libanu.

„Nema smisla nastavljati ovim putem“

- Ako nemate ni volju ni sposobnost da ispunite svoja obećanja, nema smisla govoriti o nastavku ovim putem - dodao je uticajni predsednik iranskog parlamenta, misleći na aktuelne pregovore.

Tri osobe su danas poginule u izraelskom vazdušnom napadu na južna predgrađa Bejruta. To je bio drugi takav napad za nedelju dana, a Izrael ga je opisao kao odmazdu za napade Hezbolaha u severnom Libanu.