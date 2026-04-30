Nekadašnja velika zvezda, pevač Milan Stanković, već godinama unazad živi u potpunoj medijskoj ilegali, daleko od očiju javnosti.

Kako se uveliko šuška, Stanković u strogoj tajnosti sprema novi album i planira spektakularan povratak na muzičku scenu, a pevačica koja živi nedaleko od njega otkrila je kakva je situacija sada u domu pevača.

Mlada pevačica Iva Grujin, koja živi tik do njega u jednom od najluksuznijih prestoničkih naselja na Dedinju, tvrdi da se iz njegovog stana čuje muzika i pevanje.

- Moja porodica živi na Dedinju i oni su rekli: "Svako veče nešto peva, vežba, mi ga čujemo dok peva". Kažem, daj Bože da nešto sprema. Nadamo se svi - rekla je Iva, koja se ove godine borila na Pesmi za Evroviziju.

Podsetimo, astrološkinja i novinarka redakcije Alo, još u decembru, otkrila nam je da zvezde otkrivaju povratak Milana Stankovića na javnu scenu.

