Venera, Jupiter i Merkur pojavljuju se zajedno u zapadnom nebu, a pridružiće im se i tanki Mesečev srp, kao i sjajne zvezde saveza Blizanaca — Kastor i Poluks.

Sve to stvoriće utisak da su nebeska tela poređana u pažljivo oblikovanu scenu.

Venra i Jupiter bili su jasno vidljivi

Tokom prve polovine juna, Venera i Jupiter bili su jasno vidljivi u zapadnom delu neba nakon zalaska Sunca.

Oko 8. i 9. juna 2026. godine, ove dve planeta su se veoma približile jedna drugoj. Venera je bila najsjajniji objekat na nebu posle Sunca i Meseca, dok cje Jupiter bio odmah pored nje, nešto slabijeg sjaja. Najbolje vreme za posmatranje bilo je oko 45 do 90 minuta nakon zalaska Sunca, kada se nebo dovoljno zatamni, ali planete još uvek nisu nisko na horizontu.

Najbolje vreme za posmatranje Merkura

Između 11. i 15. juna 2026. godine, Merkur se pojavljuje nisko na zapadnom horizontu i pridružiti se Veneri i Jupiteru. Merkur je uvek teško uočljiv jer se nalazi veoma blizu Sunca, pa se vidi samo kratko vreme nakon zalaska.

Najbolji uslovi za posmatranje su oko 15. juna, kada dostiže najveću tačku iznad horizonta u tom periodu.

Mesec ulazi u nebeski spektakl

Oko 16. i 17. juna, tanki Mesečev srp pridružiće se grupi planeta na zapadnom nebu. Tada će se u istom delu neba moći videti Venera, Jupiter, Merkur i Mesec, zajedno sa zvezdama Kastor i Poluks iz saveza Blizanaca.

Ova konfiguracija stvoriće prepoznatljiv niz svetlih objekata koji se spuštaju ka horizontu, što će biti jedan od najlepših vizuelnih prizora meseca.

A 17. juna 2026. godine će u nekim delovima sveta — uključujući Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Brazil i Venekuelu — Mesec privremeno prekriti Veneru. Ova pojava se naziva lunarna okultacija.

Tokom nekoliko trenutaka, Venera će „nestati” iza Meseca, a zatim se ponovo pojaviti. U nekim regionima ovaj događaj će se odvijati tokom dana, što znači da neće biti vidljiv svuda.

Pri posmatranju ovih pojava treba biti veoma oprezan. Nikada ne treba koristiti dvogled ili teleskop u pravcu Sunca bez odgovarajuće zaštite, jer to može izazvati ozbiljna oštećenja vida.

Sve pomenute planete — Venera, Jupiter i Merkur — mogu da se vide golim okom, pri čemu su Venera i Jupiter najlakše uočljivi jer su veoma sjajni na večernjem nebu. Merkur je takođe vidljiv bez teleskopa, ali ga je teže primetiti jer se nalazi nisko na horizontu i pojavljuje se kratko nakon zalaska Sunca, dok je Mesec uvek lako vidljiv.

Ove pojave su vidljivei iz velikog dela severne hemisfere, posebno iz Evrope (uključujući Srbiju), Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, kao i iz delova Južne Amerike. Ključno je da se posmatra sa mesta koje ima čist i otvoren pogled ka zapadnom horizontu, jer će se planete i Mesec nalaziti nisko na nebu ubrzo nakon zalaska Sunca.

Jun 2026. godine donosi niz zanimljivih astronomskih događaja koji se protežu kroz više večeri. Venera i Jupiter će se približiti i dominirati večernjim nebom, Merkur će im se kratko pridružiti, a Mesec će zaokružiti celu scenu, piše Discover magazine.