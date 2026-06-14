Mirka Vasiljević i Vujadin Savić imaju četvoro dece, a glumica je nedavno progovorila o mogućnosti proširenja porodice.

Prvi put je ostala trudna kada je imala samo 20 godina, a prošle godine je progovorila o petoj trudnoći.

Na pitanje voditelja da li je kojim slučajem trudna opet, kazala je:

- S obzirom na to da je ova godina prestupna, vreme je za blizance. Mora nešto drugačije - istakla je Mirka, pa dobila aplauz.

Inače, glumica se često šalila na račun svoje brojne porodice, koju je zbog prirode suprugovog posla na svake dve do četiri godine morala da seli u drugu državu ili pak grad.

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