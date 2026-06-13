PREOKRET Stižu pljuskovi, grmljavina i grad
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LICEMERJE BLOKADERA
Skandalozna kampanja hejterskih medija - ponovo sve rade protiv države
Terali maloletnike na proteste, a smeta im što će ići na EXPO!
U svim opozicionim i blokaderskim medijima mogu se videti naslovi koji posetu velikoj specijalizovanoj izložbi koja je uvrštena u školski kalendar nazivaju zloupotrebom dece u političke svrhe, skandalozno ističući da nisu đaci eksponati
Pogodilo me je kad su Pojas Presvete Bogorodice uporedili s Tompsonom
Patrijarh Porfirije o napadima na svetinju
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Jokiću dnevno 190.000 $
Srpski as pred rekordnim ugovorom
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POVRATAK LEKARA U SRBIJU
Grupa od 13 medicinskih radnika ponovo u otadžbini
Među povratnicima su specijalisti ortopedije, kardiohirurgije, neurologije i laboratorijske medicine
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Poginula majka dvoje dece na putu za more
Još jedna Srpkinja nastradala u Crnoj Gori
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Žalim što nisam zmija
ALO! INTERVJU Anabela Atijas
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