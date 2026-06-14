"Srećan rođendan, Donalde", napisao je Netanjahu na mreži X, napominjući da Trampov rođendan ove godine dolazi u "povoljno vreme", kada "Amerika, velika nacija izgrađena na slobodi i veri slavi 250 godina slobode".

Netanjahu je poručio da mir dolazi kroz snagu, što je mogući komentar na novi Memorandum o razumevanju sa Iranom koji se u Izraelu pretežno vidi kao kapitulacija pred Islamskom Republikom, navodi Tajms of Izrael.

"Želim vam kontinuiranu snagu i energiju dok vodite Ameriku ka svetloj budućnosti mira postignutog kroz snagu, i dok nastavljamo da podižemo savez SAD i Izraela na sve veće visine", napisao je Netanjahu.