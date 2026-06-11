Mladi reper Miloš Stojković, poznatiji kao Heni, zabrinuo je javnost nakon što je nedavno objavio fotografiju na kojoj se vidi kako prima infuziju.

On je svojim fanovima otkrio da mu se zdravstveno stanje pogoršalo, zbog čega je primoran da otkaže zakazane nastupe.

Kako je naveo, ima problem sa očnim nervom koji je upaljen, što je dovelo do toga da trenutno gubi vid i da se nalazi na intenzivnim terapijama.

Ipak, uprkos ozbiljnoj situaciji, reper pokušava da zadrži pozitivan stav. U šali je istakao da "srećom ima dva oka", kao i da mu je sluh "nikad bolji".

Pored informacije o svom zdravstvenom stanju, Heni je uputio i apel pratiocima da vode računa o sebi i da izbace loše životne navike.

Podsetimo, Heni je ranije govorio o svojim muzičkim počecima i prijavljivanju na takmičenje "Zvezde Granda".

Kao veliki fan emisije, otišao je na audiciju, ali mu je Saša Popović tada poručio da mu pevanje "nije baš najbolje" i savetovao ga da pokuša ponovo naredne godine.

Kasnije priznao da tada zaista nije bio vešt pevač, ali je naglasio da se vokalne sposobnosti vremenom mogu razviti i unaprediti.