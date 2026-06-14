Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) pokrenuo je u 16 časova procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja dana očekuje na delovima teritorije Srbije.

"Budite na oprezu i pratite informacije nadležnih organa", navedeno je na sajtu RHMZ-a.

Građanima Srbije upravo su krenule da stižu poruke sa upozorenjem na grmljavinske nepogode.

"Izdato je upozorenje na grmljavinske nepogode do kraja dana. Pratite informacije nadležnih organa", stoji u poruci.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na vanredne vremenske nepogode koje će u narednim satima pogoditi veći deo Srbije. Prema zvaničnim podacima sa radarskih snimaka, na snazi je alarm za olujno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom.

Pogođeni regioni i područja:

Nevreme se očekuje na sledećim lokacijama:

Vojvodina (u celosti)

Šire područje Beograda

Delovi Zapadne Srbije

Šumadija

Pomoravlje

Braničevski okrug

Borski okrug

Zvanična uputstva i preporuke za građane:

Nadležne službe su uputile hitan apel stanovništvu u pogođenim zonama zbog potencijalne opasnosti po bezbednost ljudi i životinja. Građanima se savetuje sledeće:

Odložite putovanja: Preporuka je da se u navedenom periodu ne kreće na put bez preke potrebe.

Zaštitite imovinu: Sklonite ili obezbedite sve predmete koji bi pod naletom vetra mogli da se oštete ili izazovu štetu.

Zaštitite vozila: Preporučuje se da vozila parkirate na bezbedna mesta, po mogućstvu u zatvoren prostor ili pod nadstrešnice, kako bi se izbegla oštećenja od eventualnog grada.

Pratite lokalne vesti i zvanična saopštenja meteoroloških službi kako biste imali najnovije informacije o kretanju olujnog fronta.

Nevreme stiglo u Srbiju

Snažne vremenske nepogode, koje su ranije tokom dana najavljene, stigle su u Srbiju.



Jak i intenzivan pljusak praćen krupnim gradom zahvatio je područja oko Subotice, a prema prognozama, tokom večernjih sati mogao bi da se proširi na veći deo Srbije.

Tako je u Tavankutu zabeležen jak krupan grad koji je u velikim količinama padao na tom području.

Takođe, krupan grad zabeležen je i u Bajmoku, u Severnobačkom okrugu.

Objavljena je i fotografija nevremena koje stiže iz Hrvatske.

Snažni grmljavinski sistemi sa obilnim padavinama prethodno su se kretali preko Mađarske, kao i severnih i istočnih delova Hrvatske, a očekuje se njihovo dalje premještanje ka severnim i severozapadnim delovima Srbije, gde će Vojvodina prva biti na udaru.

U kasnijim popodnevnim i večernjim satima nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom zahvatiće veći deo severne i severozapadne Srbije, posebno Vojvodinu, Podrinje i Mačvu. Tokom večeri padavine će se širiti i na šire područje Beograda, sever Šumadije, Pomoravlje, Podunavlje i Braničevski okrug.

U ovim područjima očekuju se izražene grmljavinske oluje, uz mogućnost pojave grada i jakih udara vetra. Lokalno, u veoma kratkom vremenskom periodu, može pasti i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Na severu Bačke, tokom noći između nedelje i ponedeljka, kao i u ponedeljak ujutru, prognoziraju se obilne padavine, pri čemu bi količina kiše mogla dostići i više od 50 litara po kvadratnom metru.