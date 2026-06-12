Bugarski pop-folk pevač Nikola Pramatarov, poznat publici pod umetničkim imenom Niksana, preminuo je u 43. godini života.

Tužnu vest o smrti pevača saopštila je njegova majka, pop-folk pevačica Karolina, putem društvenih mreža.

Ona je u objavi zahvalila svima koji su porodici uputili reči podrške i saučešća u ovim teškim trenucima, navodeći da će informacije o komemoraciji i sahrani biti naknadno objavljene.

Prema prvim informacijama, Nikola je pronađen bez znakova života u svom domu.

Za sada nema zvanično potvrđenih informacija o uzroku smrti.

Važio je za jedno od prepoznatljivih lica bugarske pop-folk scene krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina.