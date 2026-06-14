Merc i lideri koalicije koju čine demohrišćani i socijaldemokrate obećali su da će tokom narednih nedelja postići dogovor o nizu dugo odlaganih reformi, uključujući promene poreskog sistema, penzionog osiguranja i sistema dugotrajne nege. Cilj je da vlada do septembra pokaže da je sposobna da rešava ključne probleme zemlje, uoči izbora u dve istočnonemačke pokrajine, gde AfD prema anketama ima značajnu prednost.

- Vreme ističe - poručio je Merc poslanicima u Bundestagu, ocenivši da aktuelni saziv parlamenta mora da "obnovi temelje zemlje" kako bi Nemačka mogla da odgovori na izazove narednih godina.

Mercovo upozorenje Bundestagu: Vreme ističe za obnovu Nemačke

Govoreći pred članovima CDU u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji, Merc je upozorio da bi neuspeh vlade mogao da dovede do novih izbornih uspeha AfD.

- U pitanju je mnogo više od budućnosti jedne vlade. Pitanje je da li politički centar naše zemlje još ima snagu, volju i sposobnost da rešava probleme sa kojima se suočavamo - rekao je kancelar.

Njegova upozorenja dolaze u trenutku kada AfD beleži rast podrške ne samo u istočnim pokrajinama, već i na nacionalnom nivou. Prema ocenama analitičara, vlada se nalazi u jednoj od najslabijih pozicija u novijoj nemačkoj političkoj istoriji upravo dok pokušava da sprovede neke od najambicioznijih reformi poslednjih decenija.

Dodatni problem za Merca predstavlja stanje nemačke ekonomije. Visoke cene energije, slabljenje industrijske proizvodnje i rastuća zabrinutost zbog deindustrijalizacije doveli su do nivoa ekonomske nesigurnosti kakav nije zabeležen još od svetske finansijske krize 2008. godine.

Iako vlada najavljuje poreske olakšice za građane sa niskim i srednjim primanjima, kao i reforme penzionog sistema, deo koalicionih partnera upozorava da je malo verovatno da će svi planovi biti realizovani do letnje pauze Bundestaga.

Reforme pod znakom pitanja: Ambiciozni planovi Vlade pre letnje pauze

Gradonačelnik Bremena iz redova SPD Andreas Bovenshulte ocenio je da je teško očekivati da se do jula istovremeno sprovedu poreska, zdravstvena, penziona, energetska i reforma tržišta rada, prenosi "Politiko".

Posebno osetljivo pitanje ostaje reforma penzionog sistema: stručnjaci upozoravaju da bi njegovo dugoročno stabilizovanje moglo da zahteva povećanje starosne granice za odlazak u penziju i smanjenje pojedinih davanja, što bi moglo dodatno da naruši popularnost vlade. AfD upravo na tim temama gradi svoju političku kampanju – kopredsednica stranke Alis Vajdel optužila je vladu da od građana traži veće doprinose, duži radni vek i nova odricanja, dok istovremeno, kako tvrdi, favorizuje migrante.

U pokušaju da odgovori na rastući pesimizam u društvu, Merc je tokom vikenda posegao za jednom od najpoznatijih političkih poruka Angele Merkel.

- Mi to možemo - poručio je kancelar, koristeći slogan koji je Merkelova proslavila tokom migrantske krize 2015. godine. Taj potez izazvao je pažnju nemačke javnosti, budući da je Merc godinama kritikovao upravo migrantsku politiku svoje prethodnice, tvrdeći da je ona doprinela usponu AfD.

Ipak, suočen sa rastućom podrškom krajnjoj desnici i sve većim nezadovoljstvom birača, nemački kancelar sada pokušava da vrati optimizam i poverenje u politički centar, upozoravajući da je za to ostalo sve manje vremena.