Video, koji se brzo proširio društvenim mrežama, prikazuje robota koji je prvobitno izvodio plesne pokrete i demonstrirao borilačke veštine pred učenicima.

Od zabave do haosa za nekoliko sekundi

Na početku nastupa, sve je delovalo kao zanimljiva demonstracija tehnologije. Robot je bio deo koreografije zajedno sa učenicima koji su izašli na teren kako bi učestvovali u zajedničkom plesnom programu.

Međutim, situacija se brzo promenila. Nekoliko sekundi nakon početka, robot se sapleo i pao, a zatim počeo da se nekontrolisano pomera i zadaje udarce rukama, nalik kung-fu pokretima.

Učenici su se uplašili i počeli da se udaljavaju, dok je scena za mnoge podsetila na filmove o pobuni mašina.

Brza reakcija sprečila ozbiljnije posledice

Operater robota brzo je reagovao, utrčao na teren i zaustavio uređaj pre nego što je neko mogao biti povređen. Prema dostupnim informacijama, niko od učenika nije zadobio povrede.

Snimak je postao viralan na kineskim društvenim mrežama, gde su korisnici delili različite komentare – od šale do zabrinutosti zbog bezbednosti.

Razvoj robotike i potencijalni rizici

Kina poslednjih godina intenzivno razvija humanoidne robote i koristi ih na javnim događajima, u školama i prezentacijama novih tehnologija. Ipak, ovakvi incidenti pokazuju da tehnologija još uvek nije savršena.

Slični slučajevi zabeleženi su i ranije, što dodatno pokreće pitanje bezbednosti i kontrole robota u javnom prostoru.

Stručnjaci za robotiku upozoravaju da će sa rastom upotrebe ovih sistema biti potrebno više pažnje posvetiti sigurnosnim merama i regulativi.

Ovaj incident još jednom pokazuje da, iako tehnologija napreduje velikom brzinom, ljudski nadzor i dalje ostaje ključan.