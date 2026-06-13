U više navrata Vučić je poručio da će građani imati priliku da se izjasne na izborima i da se, kako je naveo, „istina ne može sakriti“.

– Kada dođu izbori, sve će se videti. Ljudi će odlučiti ko ima poverenje naroda – poručio je predsednik.

Prema njegovim rečima, deo opozicije pokušava da se sakrije iza studentsko blokaderske liste, dok se istovremeno izbegava predstavljanje kandidata i programa.

– Mesecima slušamo priče, ali i dalje ne znamo ko su kandidati i kakav je program. Građani zaslužuju jasne odgovore – poručio je Vučić.

Predsednik je ranije izjavio i da će na listi koju podržava biti mnogo mladih ljudi i studenata, uz tvrdnju da će ih biti više nego na studentsko blokaderskoj listi.