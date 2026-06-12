Pevač Haris Džinović iza sebe ima izuzetno uspešnu poslovnu godinu. Prema podacima Agencije za privredne registre, njegova firma "Muštuluk", u kojoj je vlasnik i direktor, tokom 2025. godine ostvarila je prihod veći od 11 miliona dinara, dok su rashodi iznosili nešto manje od 9 miliona dinara.

Nakon obračuna svih troškova i poreskih obaveza, preduzeće je poslovnu godinu završilo sa neto dobiti od gotovo dva miliona dinara, odnosno oko 16.500 evra.

Rezultati su znatno bolji u odnosu na prethodnu godinu. Tokom 2024. godine firma je ostvarila prihod od više od sedam miliona dinara, ali su visoki rashodi značajno umanjili zaradu, pa je neto dobit iznosila svega oko 78.000 dinara.

U javnosti se sve češće komentariše da Džinoviću poslovno ide bolje nego ranije, a pojedini smatraju da je dodatni "procvat" usledio nakon razvoda od Meline Galić. Sličan utisak može se izvući i iz njegovih ranijih izjava, koje je davao nakon kraja braka.

Pažnju je privukla i informacija iz podataka APR-a, prema kojoj njegova firma ima dvoje zaposlenih, kao i podaci o njihovim primanjima.

Prema dostupnim informacijama, radnici imaju plate od 105.500 dinara.

Nikada nije želeo da komentariše ni svoju zaradu ni detalje o ličnoj imovinskoj karti.

Podsetimo, modna kreatorka Melina Galić se nakon razvoda od Harisa Džinovića nedavno udala za imućnog Džefrija Arnolda iz Velike Britanije, a par sada živi na Azurnoj obali, o čemu se u javnosti i te kako govori i piše. O njenom novom suprugu već duže vreme se spekuliše u javnosti, dok se ona ne oglašava o svom privatnom životu.

Njihova ćerka Đina Džinović ostala je u dobrim odnosima sa majkom, dok je odnos sa ocem, prema navodima, narušen.

Sa druge strane, Haris je ranije otkrio da sin Kan ne želi da čuje za majku nakon razvoda.