Sa korisnicima penzija su razgovarali i odgovarali na njihova brojna pitanja Relja Ognjenović, direktor Fonda PIO, prof. dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije, kao i predsednici opština Zvezdara i Voždovac, Mihailo Dosković i Bojana Jakšić.

Direktor Fonda je istakao da je dirnut pažnjom i poštovanjem sa kojima je dočekan na svakoj tribini, na svakom susretu sa penzionerima, i ponovo izrazio veliku zahvalnost za to što su uvek bili uz svoju državu, što su uz nju i danas, shvatajući njene potrebe i potrebe naroda.

- Dve jako važne stvari sam ovde došao da vam kažem: prva stvar je da će penzije nastaviti da rastu, rašće pre kraja godine i rašće više nego što su rasle do sada, i druga stvar, poseban osvrt će biti na penzionere sa najnižim primanjima, za penzionere sa penzijama do 40-45.000 dinara, biće to najveća pomoć do sada - istakao je Relja Ognjenović.

Predsednik Saveza penzionera Srbije je naveo da mu je drago što na ovim tribinama imaju priliku da razgovaraju o vrlo konkretnim temama koje se tiču svih strateških pitanja penzionerske populacije. Savić je ponovo istakao da Savez sledi mere državne politike na planu povećanja penzija i poboljšanja društvenog standarda svih korisnika penzija.

Bojana Jakšić, predsednica opštine Voždovac, istakla je odličnu saradnju sa udruženjem penzionera na ovoj opštini i navela da su u prošloj godini organizovani besplatni izleti za više od hiljadu korisnika penzija, da se za njih organizuju rekreativne aktivnosti, razne edukacije, časovi engleskog jezika.

Predsednik GO Zvezdara, Mihailo Dosković, zahvalio je penzionerima na svemu što su učinili za svoj grad i opštinu i naveo da će opština i ubuduće nastojati da im obezbedi brojne besplatne sadržaje i aktivnosti.