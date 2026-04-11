Milan Stanković stekao je veliku popularnost tokom takmičenja u "Zvezdama Granda" davne 2007. godine.

Međutim, postepeno je počeo da se povlači sa estradne scene pre nekoliko godina, a njegovo potpuno povlačenje iz javnog života desilo se oko 2020–2022 godine.

Od tada više nije aktivno nastupao kao pevač i retko se pojavljuje u medijima, fokusirajući se na duhovni život, privatnost i druge projekte umesto muzičke karijere.

Sada se navodi da je moguć njegov povratak na estradnu scenu, a naša astrološkinja je o ovome govorila još u decembru, kada je istakla da pevač priprema novi projekat.

- Milan Stanković od njegovog sledećeg rođendana, devetog septembra, ima enormno snažan aspekt popularnosti iz senke, što znači da će se pevač možda vratiti u žižu javnosti - započela je Jovana.

- Polje javnog ugleda i karijere, pravi aspekte daje neobičan, neočekivan povratak, a tranziti Plutona i Urana ga tokom godine aktiviraju, što predstavlja neobičan povratak na scenu. To može biti veliki projekat, javno pojavljivanjem ali knovu estetiku - otkriva Milićevićeva.

"Njegov povratak je dobro organizovan i izanaliziran"

- Moguće je da pevač već radi na nečemu, što krije čak i od svojih bliskih ljudi iz okružena, a ne samo od očiju javnosti. Tokom njegovne solarne godine, što predstavlja period od njegovog rođendana, pa do narednog, Milan završava stari ciklus i ulazi u novi. Sada se nalazi u izolaciji, što će ga, verujem, držati do polovine ili kraja 2026. godine - nastavlja priču astrološkinja.

- Njegov povratak na javnu scenu neće biti impulsivan, već nešto što je dobro organizovano, stabilno i dobro izanalizirano. Stanković bi mogao da svojoj publici ponudi totalno novi imidž i novu priču. Jedini problematičan aspekt koji ima jeste Mars u kvadratu sa Saturnom, što može doneti odlaganja, prepreke, kašnjenja, ali i probuditi inat u njegovoj konačnoj odluci - zaključila je Jovana tada.

