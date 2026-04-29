Nova pesma "Majka" koju je Goga Sekulić posvetila svojoj majci Nadi Sekulić, koja je preminula u februaru ove godine, za svega desetak dana osvojila je region i premašila milion pregleda na digitalnim platformama poput YouTube-a, Deezer-a, Spotify-a i Tidala.

Emotivna balada izazvala je snažne reakcije publike, a komentari ispod spota svedoče o tome koliko je pesma pogodila ljude.

Publika nije krila emocije, pa su se ispod videa nizale poruke pune tuge, ali i zahvalnosti.

- „Draga Gogo, hvala ti na ovoj pesmi. Ne mogu ni zamisliti kako ti je bilo ovo otpevati. Duša naša. Volimo te“ - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

- „Kad majka ode, nikad više nisi isti, ode pola bića, pola duše, pola srca i ostaje neka rupa koja se nikad ne zaceli.“

Mnogi su u pesmi pronašli sopstvene priče i bol:

- „Za sve majke kojih više nema. Žive u srcu i ovakvim pesmama“ - stoji u jednom od komentara, dok je druga korisnica napisala:

- „Majčice moja, toliko mi nedostaješ… nisam znala koliko sam srećna samo što te imam.“ Posebno emotivna poruka jedne Gogine obozavatelhke glasila je: „Od svih zvezda koja li si noćas ti, mama…“. Baš ovako glase i prvi stihovi refrena pesme "Majka".

Već po objavljivanju bilo je jasno da je pesma pogodila pravo u srce publike. Kako je ranije pisano, Goga je ovom numerom rasplakala region, a iskrena emocija i lična priča pretočene u stihove učinile su da se mnogi poistovete sa njenim gubitkom. Upravo ta autentičnost pokazala se kao ključ ogromnog uspeha koji pesma trenutno beleži.

Ovim projektom Goga Sekulić je još jednom dokazala da muzika koja dolazi iz dubokih ličnih emocija ima najveću snagu i najduže traje kod publike.

„Majka“ nije samo pesma, postala je svojevrsna uteha svima koji su prošli kroz sličan gubitak.

I dok njena nova numera obara rekorde, Goga ne staje sa nastupima. Pevačica svakog vikenda nastupa širom regiona i dijaspore, a protekle subote pevala je u Sinju u Hrvatskoj. Diskoteka je bila prepuna njenih poštovalaca koji su uglas pevali sve hitove, što se može videti i na snimcima koji kruže društvenim mrežama.

BONUS VIDEO: