I ovog utorka, produkcija je pripremila iznenađenje za učesnike "Elite 9". Večeras se u beloj kući organizuje žurka, a ovoga puta će se za atmosferu pobrinuti Goga Sekulić.

Goga Sekulić i DJ Deni će večeras zabavljati učesnike Elite 9, a oni ni ne slute kakvu su im zabavu muzičari pripremili.

Vratila se nastupima nakon dva meseca

Podsetimo, Goga se nedavno vratila nastupima nakon smrti majke, kada je na ivici suza govorila o bolnoj temi.

- Prosto nestao je deo moje duše i čovek na silu mora da nauči da živi tako, sad to razumem. To je bol koja nikada neće proći - rekla je pevačica i dodala da zbog deteta i posla mora da ostane jaka - priznala je Sekulićeva.

- Gubitak roditelja je veliki gubitak... ali posao mora da ide dalje. Moja majka bi nas kritikovala da ne nosimo crno, sestra i ja smo se dogovorile da to ispoštujemo, ali mama bi uvek govorila da kada imamo gubitke mora da se radi i da život ide dalje, posebno kada imamo malu decu - govorila je za domaće medije.

BONUS VIDEO:

