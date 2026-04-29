Policija je u Hrtkovcima lišila slobode lice iz Sremske Mitrovice kada je prilikom pretresa kombi-vozila kod osumnjičenog pronašla i oduzela 540 kilograma duvana u listu, bez propisane dokumentacije o poreklu robe, za koju postoji osnovana sumnja da je namenjena daljoj prodaji nepoznatim licima.

Kako je saopšteno iz Poreske uprave, lice je lišeno slobode zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje, nakon čega je, uz zajedničku krivičnu prijavu za krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, priveden nadležnom Osnovnom javnom tužilaštvu.

U akciji su učestvovali Sektor poreske policije, Operativno odeljenje Novi Sad i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Sremska Mitrovica, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi.

BONUS VIDEO: