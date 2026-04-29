Prema navodima, napad je izveden pomoću dva pomorska drona-kamikaze, a pogođeni brod plovio je pod zastavom Kameruna, prenosi Ukrinform.

Incident se dogodio oko 210 kilometara jugoistočno od Tuapse, gde je tanker, bez uključenog AIS sistema, navodno čekao pretovar nafte na otvorenom moru.

U napadu je oštećen krmeni deo broda, uključujući propelerno-kormilsku grupu i mašinski prostor.

U trenutku napada tanker nije imao teret, ali ima nosivost veću od 37.000 tona. Brod "Marquise" nalazi se pod sankcijama Ukrajine, Ujedinjenog Kraljevstva, Evropske unije, Švajcarske, Novog Zelanda i Kanade zbog, kako se navodi, učešća u ilegalnom transportu ruskih naftnih derivata.

Obim štete se i dalje procenjuje.

