Mlada muzička zvezda, Anđela Ignjatović Breskvica, raskinula je dugogodišnju emotivnu vezu sa Nemanjom.
Posle 5 godina ljubavi, u periodu kada su svi očekivali njihov naredni korak, oni su rešili da stave tačku na ljubavnu priču.
Izvor blizak pevačici tvrdi da njihov odnos već duže vreme nije funkcionisao, a do zvaničnog prekida je došlo pre oko dva meseca.
- Već izvesno vreme se ne pojavljuju zajedno u javnosti. Ljudi su primetili da se nešto dešava. Anđela i Nemanja su nedavno probali da daju svojoj ljubavi još jednu šansu, ali kako to nije funkcionisalo, shvatili su da je najbolje da se raziđu - rekao je izvor.
Breskvica svoj privatni život vešto krije od javnosti, pa je tako uspela da sakrije i činjenicu da je već neko vreme singl.
Kako navodi izvor upućen u priču, Breskvica i Nemanja su nakon raskida ostali u prijateljskim odnosima, a ona je donela odluku da se iseli i započne samostalni život.
