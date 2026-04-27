Mlada muzička zvezda, Anđela Ignjatović Breskvica, raskinula je dugogodišnju emotivnu vezu sa Nemanjom.

Posle 5 godina ljubavi, u periodu kada su svi očekivali njihov naredni korak, oni su rešili da stave tačku na ljubavnu priču.

Izvor blizak pevačici tvrdi da njihov odnos već duže vreme nije funkcionisao, a do zvaničnog prekida je došlo pre oko dva meseca.

- Već izvesno vreme se ne pojavljuju zajedno u javnosti. Ljudi su primetili da se nešto dešava. Anđela i Nemanja su nedavno probali da daju svojoj ljubavi još jednu šansu, ali kako to nije funkcionisalo, shvatili su da je najbolje da se raziđu - rekao je izvor.

Breskvica svoj privatni život vešto krije od javnosti, pa je tako uspela da sakrije i činjenicu da je već neko vreme singl.

Kako navodi izvor upućen u priču, Breskvica i Nemanja su nakon raskida ostali u prijateljskim odnosima, a ona je donela odluku da se iseli i započne samostalni život.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: