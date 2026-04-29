Internacionalna pobednica festivala Ritam Evrope, Ivana Simić, otputovala je na ekskluzivno nagradno putovanje na Kipar koje je osvojila pobedom na prošlogodišnjem Grand Finale International takmičenju održanom u Budvi.

Ivana je tada trijumfovala izvodeći pesmu „Liar“, koju u originalu peva predstavnica Kipra na Evroviziji Silia Kapsis, i svojim nastupom osvojila i publiku i žiri. Kao nagradu za veliki uspeh dobila je putovanje na Kipar, u organizaciji festivala Ritam Evrope.

Na ovom posebnom putovanju pridružila joj se i njena plesna partnerka sa pobedničkog nastupa, Dajana Dujaković, sa kojom je Ivana zajedno proslavila ovaj uspeh i uživala u čarima Mediterana.

Boravak na Kipru nije bio samo odmor – Ivana i tim Ritma Evrope iskoristili su ovu priliku i za rad na novom projektu. Na prelepim lokacijama organizovan je profesionalni foto-shooting, kao i snimanje video kadrova za Ivaninu novu pesmu, čiji se izlazak uskoro očekuje.

Spektakularni pejzaži Kipra, kristalno more i jedinstvena atmosfera ostrva poslužili su kao savršena scenografija za nove vizuelne materijale koji će pratiti Ivanin naredni muzički projekat.

Pobeda na Grand Finale International festivala Ritam Evrope u Budvi za Ivanu Simić bila je veliki korak u njenoj karijeri, a nagradno putovanje na Kipar samo je jedna od nagrada koje su stigle kao potvrda njenog talenta i uspeha.