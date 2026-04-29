Brat fudbalera Nemanje Gudelja, ponovo je dospeo u žižu javnost kada je objavio fotografiju svoje izabranice o kojoj javnost nema mnogo informacija. Posle raskida sa manekenkom Lanom Lazarević i spekulacija da je u romansi sa pevačicom Emom Radujko, Dragi je pronašao sreću kraj prezgodne brinete koja je pozirala u spavaćoj sobi sa prelepim buketom u ruci.

O ljubavnom životu nekadašnjeg fidbalera nije se znalo mnogo, ali o poslovnim poduhvatima smo pisali u više navrata, a pre dve godine Dragiša je rešio da kopačke okači o klin, što je bilo pravo iznenađenje kako za domaću javnost, tako i za španske navijače.

Uspešni fudbaler i brat Nemanje Gudelja, Dragiša, napustio je fudbalsku klupu 2024. godine kada je svirao "kraj".

Uz niz emotivnih fotografija na kojima igra fudbal od malih nogu, kratko je napisao: „Hvala vam”.

Usled brojnih zdravstvenih problema, Dragiša Gudelj uspešno se oporavljao i gotovo da su svi čekali njegov povratak na teren, međutim, to se nije desilo.



Nakon zvaničnog saopštenja fudbalera, oglasila se i Anastasija Ražnatović koja je povrdila tužne vesti.

– Bog ima velike planove za tebe. Volimo te – napisala je Anastasija.

Podsetimo, medicinski pregledi potvrdili su da je Gudelj patio od ventrikularne tahikardije koja je izazvala srčani zastoj, a samim tim i kliničku smrt.

