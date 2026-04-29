U rodnom gradu pevačice Nele Vidaković, 29. april proglašen je Danom žalosti povodom tragedije izazvane teškom saobraćajnom nesrećom u kojoj su život izgubile četiri osobe.

Tragedija je ceo grad zavila u crno a ovim povodom oglasila se i pevačica Nela Vidaković koja je poreklom iz tog grada.

Pevačica je pogođena onim što se desilo prethodnih dana u tom gradu pa je na svoj stori podelila obaveštenje da je u tom gradu Dan žalosti.

Na drugom storiju podelila je odluku Grada o proglašenju Dana žalosti koju je doneo gradonačelnik tog grada.

Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak na auto-putu Ruma – Šabac tri osobe su poginule na licu mesta, dok je jedna osoba preminula od povreda u bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Još jedna povređena osoba je prevezena u bolnicu.

Za vreme Dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, kao i održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima i u ugostiteljskim objektima.