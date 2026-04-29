Zorica Brunclik se vratila u muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" nakon operaicije i teške borbe, a danas je došla na snimanje treće emisije.

U Šimanovce je stigla sa mužem Miroljubom Aranđelovićem Kemišom i ćerkom, a zeta Miloša Vujanovića gotovo niko nije primetio.

Miloš je bio uz Zoricu tokom celog procesa oporavka i pružao joj veliku podršku, a na snimanju se pojavio uz nju i prethodna dva dana.

Zorica je, inače, bila vidno raspoložena i nasmejana, a za ovu priliku odabrala je crnu odevnu kominaciju, oko vrata je nosila maramu, a na licu je imala tamne naočare za sunce.

Prisutnim medijima je rekla da joj su joj nedostajali, te ispozirala nasmejana sa Kemišem koji ju je sve vreme grlio i ljubio u glavu.

"Zorica je nekoliko puta viknula"

Iako Zorica nije bila u najboljim odnosima sa Dragomirom Despićem Desingericom, voditeljka Bojana Lazić nam je otkrila da se situacija sada drastično promenila.

- Desingerica je manji od makovog zrna. Ne mogu da vam opišem koliko je bio miran. Zorica mu je nekoliko puta viknula: "Dosta, prekini, smiri se". Mislim da konačno shvata situaciju, džentlmenski se povukao - zaključila je voditeljka pred našim kamerama.

