Dok se cela Srbija pita zašto je u ponedeljak troje mladih izgubilo život na auto-putu kod Hrtkovaca, Alo! je došao do informacija o vozaču forda koji ih je usmrtio, Miodragu P. (48).

Kako saznajemo, on je sa porodicom živeo u Surčinu i bavio se proizvodnjom domaćih kobasica.

-Ima dve ćerke od 17 i 14 godina i suprugu. Živeli su skladno i srećno u toj kući. Znam ga kao normalnu osobu, koja nikad nije imala neke teške probleme. Menjao je razne poslove, a sada sam čula da je rešio da se posveti pravljenju kobasica, pa je kobnog jutra krenuo u firmu u Ugrinovce da da otkaz. E sad, kako je završio kod Hrtkovaca to ni njegova majka ne zna. Niko iz njegove porodice nije znao odgovor na to. Kažu da im iz policije ništa nisu javili – priča za Alo! stanarka ulice u kojoj je živeo Miodrag.

Prema našim informacijama, porodica vozača forda danas ide u Novi Sad po njegovo telo, a za sutra je zakazana njegova sahrana.

Miodragove komšije kažu da je on pre nekoliko meseci polomio nogu na tri mesta i da je prošao brojne operacije.

-Ne znam kako mu se to desilo, ali znam da je oporavak bio dug i da ni sada nije bilo gotovo. Baš sam ga sreo pre neki dan. Stavljao je štake u kola i sedao za volan. Posavetovao sam ga da pripazi na nogu, a on mi je rekao:“Ne mogu više da sedim u kući, moram malo da vozim. Ne idem nikad daleko“. Znam da je poslednjih nedelja izbegavao vožnju i da ga je stalno vozila sestra. Jutro pre nesreće ju je tražio kako bi ga vozila do stare firme, ali je spavala, pa je rešio sam da se odveze do Ugrinovaca. Eto, da nije, možda bi ova tragedija bila sprečena. Samo on zna zašto je ušao u kontra-smer – navodi Miodragov komšija za naš portal.

On kaže i da ga je dan pre tragedije, u nedelju, video kako kosi travu u svom dvorištu.

-U poslednje vreme sam ga viđao kako vozi kola samo na kratko, da negde odbaci ćerke. U ponedeljak sam video policiju kod njegove kuće oko 16 sati, nisam mogao ni da naslutim šta se dogodilo. Njegova jadna majka je to popodne kopala grašak kada su joj javili za tragediju. Sve je strašno i užasno. Policija mora da otkrije šta se dogodilo i zašto je i to troje mladih poginulo – zaključuje naš sagovornik.

Podsetimo, vozač automobila marke „ford“ Miodrag P. izazvao je ovu nesreću, kada se na auto-putu Šabac-Ruma, u ponedeljak oko 13 sati, vozeći u kontrasmeru zakucao u „golf“, u kojem su stradale tri mlade osobe. On je, takođe, poginuo na licu mesta.

Do tragedije je došlo nekoliko minuta nakon što je jedan vozač primetio nasilnu vožnju muškarca za volanom „forda“, pa je upozorio druge vozače na Viber grupi da se paze čoveka koji ide kontra-smerom 130 km na sat.

Dan nakon nesreće otkriveno je da su, osim Miodraga P., stradali Vuk G. (20), Lenka R. (22) i Dejan Đ. (24), koji je bio za volanom „golfa“. On je podlegao povredama nekoliko sati nakon sudara, u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, dok je ostalih troje poginulo na licu mesta.