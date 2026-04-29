Verica Rakočević je nedavno proslavila 40 godina uspešnog rada.

Tada je priredila neverovatan događaj na kojem je radio i njen dugogodišnji partner Veljko Kuzmančević.

- Predstaviću svoju novu kolekciju, a Veljko će istupiti sa koncertom koji je specijalno pisao za ovaj događaj. Hoću da napomenem da koncert nije muzička pratnja modne revije, nego je potpuno odvojen segment - istakla je Verica tada.

Kreatorka je tad odlučila da je posle 40 godina karijere red da revije pravi samo za svoje klijente.

- Ovo je definitivno moja poslednja kolekcija za masovnu publiku. Potpuno drugi koncept krećemo posle ove revije. To će biti 4 puta godišnje "šou rumovi" predstavljanja kolekcije samo za klijente. Dakle velikih, ovako masovnih projekata, više neće biti - rekla je Verica u emisiji na TV Prva.

"Nisam za timski rad"

U jednom momentu Verica Rakočević je ispričala i da joj suprug često kaže da nije timski igrač.

- Veljko mi često kaže da nisam za timski rad. I zaista nisam. Ovo je prvi put da ja nisam gazda cele stvari. I zaista, lepo je kada oko sebe imate i neke ljude koji će malo da porade i za vas - rekla je Verica kroz osmeh.

BONUS VIDEO: