Katarina Grujić je nedavno odlučila da napravi promenu u svojoj karijeri, pa je o tome obavestila svoje fanove na društvenim mrežama.

Na Instagramu je objavila saopštenje u kom je navela da je donela odluku da promeni menadžment.

- Dragi moji, nakon dugogodišnje i više nego uspešne poslovne saradnje, došlo je vreme da se rastanem sa dosadašnjim menadžmentom i poželim dobrodošlicu novom, nadam se još boljem. Razlozi su isključivo potreba za novom energijom i drugačijom vizijom mene u budućnosti - napisala je Katarina, pa nastavila:

"Nisam imala dilemu da li da mu je prepustim"

- Kako smo moju karijeru u narednom periodu Novak Radin i ja videli na identičan način, nisam imala ni najmanju dilemu da li da mu je prepustim. Za sve informacije o mojim nastupima, datumima, bukingu… Obratite se mom novom menadžeru i poželite mu dobrodošlicu. Voli vas vaša Katarina Grujić -istakla je pevačica u svom saopštenju.

