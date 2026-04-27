Pevačica, Dara Bubamara stigla je na snimanje „Zvezde Granda“ vidno raspoložena i doterana, uprkos tome što se u javnosti nedavno pojavila njena intimna glasovna poruka koja je izazvala veliku pažnju medija.



Celu situaciju je kratko prokomentarisala, ističući da se time bavi njen pravni tim.



- Moj advokat i kancelarija rade na tome da se utvrdi kako je to dospelo do medija, zato što je to stara poruka, ali je žalosno. Godinama sam im pomagala.

Ljudi su ljubomorni, uspešna sam, majka, dobar čovek, imam i lepog dečka. Umesto da su nešto radili od četiri do pola sedam, bolje da su uživali. Nije mi ni malo bilo prijatno, to je izdaja. Ljudi su jako zli - rekla je Dara.

Potom je dodala da joj, uprkos svemu, nije bilo prijatno što je poruka dospela u javnost, ali i da je u određenoj meri situacija izazvala i reakcije javnosti.

- U svakom slučaju, drago mi je da sam nasmejala naciju. Nekad je bilo od četiri do pola sedam, sad je malo duže - poručila je pevačica kroz osmeh.

Podsetimo, Dara se ovim povodom nije oglašavala danima, iako je bila aktivna na društvenim mrežama, a sada je na snimanju Zvezda Granda dala svoj prvi komentar i provo otkrila kako se oseća.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO:

