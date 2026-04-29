Pevačica Zorica Brunclik stigla je danas na snimanje Pinkovih zvezda, a ovo je već treći radni dan, nakon dugog oporavka od dve operacije kroz koje je morala da prođe usled narušenog zdravlja.

Saradnici na čelu sa Ognjenom Amidžiće dočekali su je u studiju uz gromoglasan aplauz i zagrljaje, a pevačica nije krila da je njena muza i najveća podrška tokom borbe sa opakom bolešću bio Miroljub Aranđelović Kemiš, njen životni saputnik.

- Najveća podrška dolazi od moje porodice, uzeli su godišnje odmore i ćerke i zetovi i svi su tu bili kada mi nije bilo po volji. Najveća moja muza i podrška je definitivno Miroljub koji je ležao sa mnom u bolnici dok sam bila, imaa mnogo ljudi koje bi trebalo da spomenem od zdravstvenog tima, prijatelja, kumova čak je i predednik zvao - rekla je muzička zvezda.

Pop diva Jelena Karleuša prokomentarisala je povratak Zorice Brunclik u Pinkove zvezde, posle teškog perioda i operacije, te istakla da je upravo Kemišu najteže.

- Lepo izgleda? Baš mi je drago, baš mi je bilo tužno i sve ovo za Kemiša što je plakao i u emisijama, divna je ta njihova ljubavna priča. Baš mi je drago što se vratila, zaslužila je i da bude deo najgledanijeg šou programa i da joj bude dobro, i da zivi sto godina. Ona je i dobar čovek, jedva čekam da je vidim i pozdravim - rekla je Karleuša, a gotovo da su svi primetili da je Kemiš potpuno drugi čovek otkako se vratila njegova supruga u fotelju muzičkog takmičenja, te osmeh sa lica nije skidao.

Podsećanja radi, pevač nije reč izustio tokom odsustva supruge, svakog dana na snimanje je dolazio utučen i pognute glave, a sada je promena na njegovom licu više nego očigledna.

