Pevačica Goga Sekulić nedavno je sahranila majku Nadu, a njen život obeležila je još jedna velika tragedija.

Muzička zvezda se 2013. godine udala za Igora Ramovića, ne sluteći da će njihovoj sreći doći kraj, samo dva meseca nakon potpisivanja bračnih zaveta.

Ona je u to vreme imala 36 godina, te je kao mlada postala udovica.

- Igor je ubrzo nakon svadbe osetio bolove u stomaku, zbog čega je posetio lekara, koji je konstatovao rak debelog creva. Za operaciju u Nemačkoj bilo je neophodno 20.000 evra, koje su dostavili tamošnjim doktorima, ali je bolest toliko brzo napredovala da za operaciju bukvalno nije bilo vremena - rekao je tada izvor za "Blic", i dodao:

- Goga je sve vreme bolesti bila uz njega, bukvalno do poslednjeg momenta. Umro joj je na rukama dok mu je pričala kako će, kad ozdravi, otići na medeni mesec. Trudila se da mu ulije nadu, ali bilo je uzalud.

Pevačica je ove navode i sama potvrdila jednom prilikom.

- Dok sam ga držala na rukama, još malo se pomerio, ali su mi doktori rekli da mu je duša tada napustila telo - kazala je Goga.

- Posle Igorove smrti sam ostala sasvim sama. I danas, kada je godišnjica od njegove smrti uveliko prošla, plaćam dugove koji su ostali od njegovog lečenja. Mi smo išli kod najboljih svetskih lekara i pokušavali sve da uradimo da ga spasemo, ali nije nam se dalo. Sve račune iz bolnica sam preuzela na sebe - rekla je pevačica 2014. godine.

