Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko sastao se danas sa ministrom pravde naše zemlje, Nenadom Vujićem, i tom prilikom komentarisao situaciju sa Haškim tribunalom.
Bocan-Harčenko se, naime, dotakao zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića.
Kako je saopšteno iz ruske ambasade, danas su razmotrena pitanja rusko-srpske saradnje u suprotstavljanju zloupotrebama u oblasti međunarodnog pravosuđa.
- Izražena je zabrinutost zbog zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića i potencirana neophodnost pravičnog razmatranja od strane Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove zahteva Srbije za njegovo prevremeno oslobađanje iz humanitarnih razloga - navedeno je u saopštenju ambasade Ruske Federacije.
Posebno je istaknuto da je ruska strana potvrdila snažnu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.
