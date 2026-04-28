Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko sastao se danas sa ministrom pravde naše zemlje, Nenadom Vujićem, i tom prilikom komentarisao situaciju sa Haškim tribunalom.

Bocan-Harčenko se, naime, dotakao zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića.

Kako je saopšteno iz ruske ambasade, danas su razmotrena pitanja rusko-srpske saradnje u suprotstavljanju zloupotrebama u oblasti međunarodnog pravosuđa.

- Izražena je zabrinutost zbog zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića i potencirana neophodnost pravičnog razmatranja od strane Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove zahteva Srbije za njegovo prevremeno oslobađanje iz humanitarnih razloga - navedeno je u saopštenju ambasade Ruske Federacije.

Posebno je istaknuto da je ruska strana potvrdila snažnu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.