Pevačica Zorica Brunclik stigla je i danas na snimanje Pinkovih zvezda u Šimanovcima, te je tako i treći dan snimanaj zasijala punim sjajem.

Oporavak muzičke zvezde nakon dve operacije trajao je više od dva meseca, a njen povratak u fotelju kao čllan žirija, obradovao je njene kolege, a sada je o tome govorio voditelj Ognjen Amidžić.

Amidžić je priznao da se raduje njenom povratku kao i ostale njene kolege iz žirija i da ona izgleda super.

- Super, kao da nije ni bila odsutna. Sve u najboljem redu. Prija nam prisustvo tako da mislim da je super raspoložena...

Da li će biti manje svađe i čarki kaže:

- Isto je to...zavisi kako snimamo, u kakvu se fazu uđe, ali standardno.

Budući da su ranije članovi žirija nervirali Zoricu, voditelja su novinari pred simanje pitali kako će sad sa tim ona da se nosi i hoće li biti nesuglasica:

- Ona je navikla ona je izuzetno inteligentna i prilagodljiva, kada je osetila kako drugi funkcionišu i ona sad to zna.

Ognjena su takođe pitali da li je znao za sukob Lune Đogani i Kristijana Golubovića kada su mu bili gosti i šta se dešavalo iza kamere.

- Nisam imao pojma da su imali sukob sve je bilo u najboljem redu, kako treba...ništa se nije desilo.