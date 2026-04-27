Voditelj i autor emisije "Nikad nije kasno", Žika Jakšić, pojavio se danas na jednom modnom događaju.

Govorio je o Zvezdama Granda, odnosu sa pevačima, ali je nakon mnogo godina otkrio detalje o Milanu Stankoviću i njegovom napuštanju Granda.

Tom prilikom je upitan i za skandal koji trese Grand zbog eksplicitne poruke Dare Bubamare.

- Veruj mi da ne pratim ni medije ni Grand, ni svoju emisiju ne pratim. Isključen sam iz toga, nemam komentar - rekao je voditelj.

Na pitanje kako je savetovao pevače Granda kada su pravili skandale, rekao je:

- Šta ima da rešavaš, skandal se desi, bruji dva tri dana i dosta. Idemo dalje. Ako si uradio to što si uradio, ćuti. Tri dana prođe i gotovo, stigne novi trač i događaj, ljudi zaboravljaju. Kakav god da je skandal, nije to ta dimenzija da odeš iz Srbije i budeš tako drastičan. Znate kako, ranije dok sam radio sa pevačima iz Zvezda Granda. S jedne strane, nije dovoljno da se pojavi na televiziji. Svako pominjanje imena u medijima je važno. S jedne strane, moralno gledano, da savetujem nekoga ko je primeran da napravi glupost da bi izašao u novinama, ne ide - nisam davao te savete - priznao je Žika.

Podsetimo, Dara se ovim povodom nije oglašavala danima, iako je bila aktivna na društvenim mrežama, a sada je na snimanju Zvezda Granda dala svoj prvi komentar i provo otkrila kako se oseća.

