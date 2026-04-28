Pevačica Zorica Brunclik posle dvomesečne pauze vratila se u "Pinkove zvezde". Tokom borbe sa bolešću i operacije, najveća podrška joj je bio suprug, Miroljub Aranđelović Kemiš.

Zorica je imala i veliku podršku kolega što joj je dosta značilo.



- Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega - rekla je Zorica za "Premijeru" i dodala da bolest nije krila:

- To nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo,a da imaš grip. Imala sam tešku operaciju i bila je uspešna. Savetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju je bilo debelo crevo. Kolonoskopiju treba svi da rade preventivno posle 50. godine. Nisam sam se bavila ozbiljno svojim zdravljem i došlo je dokle je došlo.

"Osećam se kao što izgledam"

Podsetimio, Zorica Brunclik je na snimanje "Pinkovih zvezda" došla u pratnji supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša koji se nije odvajao od nje.

- Osećam se kao što izgledam, rekla je Zorica koja nije skidala osmeh.

Ona se pojavila u beloj jakni, dok je na glavi imala visoki rep, zbog čeda se pevačica našalila.

- Nakačili su mi kosu od dva i po metra, rekla je kroz osmeh.