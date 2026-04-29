Harmonikaš, kompozitor i član žirija u Pinkovim zvezdama, Dragan Stojković Bosanac progovorio je o svom privatnom životu, navodeći kako ima prostoriju u kući u koju gotovo nikad ne ulazi, a onda se prisetio i kada mu je neko ukrao zaradu.

Pored toga, priznao je da u studio u svojoj kući ne ulazi godinama, jer se, kako kaže, plaši da će umreti a da ga niko neće čuti.

I dalje komponuje i stvara muziku, ali više to ne radi u svom studiju, koji se nalazi u suterenu porodične kuće.

- Moram da vam otkrijem da u tu prostoriju ne idem poslednjih pet godina, teško mi da dovedem majstora da stavim neko zvono. Rekoh, ako dole sviram pa mi pozli, umreću, a neće me niko čuti, pa sam se uplašio i zato sviram u kuhinji - našalio se Bosanac u emisiji Divan šou.

Čuveni kompozitor ispričao je dogodovštine iz života i karijere, o kojima do sada nije govorio, te se prisetio peha kada je ostao bez zarade u Americi jer je bio pokraden.

- Desio se jedan peh, ukrali su mi celu zaradu za mesec i po dana od 25.000 dolara, ostao sam bez kinte. Neko je iz kuće gde smo živeli maznuo lovu. Policija je došla i rekla: "To je neko od vas koji tu živite maznuo", pokupila se i otišla. Bilo je tragično za mene. Ali bio sam ko hrčak i skupio sam posle novac - kazao je kompozitor.

BONUS VIDEO: