Džejla Ramović i Aleksandra Mladenović su se nedavno sukobile u emisiji "Amidži šou", a o njihovoj raspravi se i dalje priča.

Polemika se povela o tome da li i koliko estradne ličnosti mogu sačuvati svoj privatan život od očiju javnosti, a na tu temu je nedavno govorila i Dara Bubamara.

- Pa, u principu se može sačuvati. Ne bih ja tu stajala ni na stranu Džejle, ni Aleksandre, volim ih obe. Neka svako radi kako ume, ja znam najbolje da radim te stvari, da l' nešto da sakrijem, da li nešto da prezentujem... Tu sam tata! - istakla je Dara pred okupljenim medijima.

"Drago mi je da sam na kraju nasmejala naciju"

Podsetimo, Dara se našla u centru skandala zbog intimnog audio snimka koji je isplivao u javnost, a u kom je prepričala vrelu noć sa mlađim partnerom. Nedavno je dala svoj prvi komentar i otkrila kako se oseća posle skandala.

- Odlično sam, posle svega sam odlično. Hvala Bogu da sam doživela veliku podršku od naroda, narod zna koliko sam dobra i iskrena i koliko verujem ljudima. Mnogo pomažem ljudima, finansiram i plaćam struju i na kraju mi neki zbog ljubomore zabodu nož u leđa. Moj advoakt radi na tome da se utvrdi kako je snimak dospeo do medija, zato što je to jako stara poruka. Žalosno je, hranite kera da vas ujede. Godinama sam ih hranila, pričam u množini zato što je to jedno društvo. Ljudi su ljubomorni, a umesto da su radili, oni su prosleđivali moje poruke. Navikla sam na izdaje, ceo život imam izdajice oko sebe. Šta da vam kažem, advokat će to da završi. Drago mi je da sam na kraju nasmejala naciju - zaključila je Dara kroz smeh.

