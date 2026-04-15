Učesnik rijaliti programa Elita 9, Luka Vujović, ispričao je cimerima Borislavu Terziću Terzi i Sofiji Janićijević kako je upoznao pevačicu Goga Sekulić, koja večeras nastupa na žurci, te je priznao da je bio zaljubljen u nju.

-Goga je najjača. "Ložili" su me kad sam imao od pet do deset godina da mi je ona devojka. Sredim se, a ona je dolazila kod nas kući dva, tri puta nedeljno. Tako se sredim i ja i čekam da je poljubim u obraz. Prva simpatija. Uvek me je "ložila" da budem dobar u školi i da donosim petice. Kada sam to imao, ona je imala možda 18 godina kada je dolazila kod Biljane - ispričao je Vujović.

Inače, Luka će uskoro postati otac, s obzirom na to da je njegova devojka Anita Stanojlović trudna, a u rijaliti je ušao kao verenik Aneli Ahmić, koja ga je ostavila po ulasku u ovu sezonu zbog flerta sa drugim devojkama.

"Šesta sam nedelja trudnoće"

Podsetimo, Anita je nedavno napustila rijaliti, ali samo nakratko. Otkako se saznalo da je u drugom stanju, osim ukućana, i javnost se i dalje pita ko je otac deteta, a u igri su bili Luka Vujović i Filip Đukić, s obzirom na to da je u razmaku od nedelju dana imala intimne odnose sa obojicom.

Po izlasku iz Bele kuće saznala ko je zapravo otac, ali i koliko je beba stara, te se potom obratila u programu uživo.

- U šestoj nedelji, mesec i po dana. Lekar mi nije bio potreban da bih znala čije je dete, ali zapušila sam usta ovim debilima. Sumnjala sam da sam osma nedelja, ali se ispostavilo da je manje - poručila je po povratku u Elitu.